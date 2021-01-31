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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Піреус Банк МКБ 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:38

  Искатель написав:
  Raymond написав: ого, спасибо большое за детализацию по кодам.
НЕ подскажите, откуда можно узнавать к какой категории относится тот или иной код?
может есть какой-то сайт?


А зачем Вам в данном случае категория? Или Вы вообще интересуетесь? :)
Каждый банк может тот или иной код относить к разным категориям, например, Моно и Альфа (Сенс).
А вообще, есть вот такой сайт https://mcc.in.ua/
Это максимум, что есть по MCC-кодам.

-----
Ответил, а потом увидел, что практически повторил ответ Alien.



спасибо, хоть такой сайт.
Не знал, что каждый банк устанавливает свою категорию к коду.
Но продукты, кафе, бар, или аптеки, думаю более менее у всех банков одинаковый
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:06

Зачем Пиреус такой недоделанный новый винбанк сделал? Размещал депозит, непонятно разместился ли он. Записи о депозите нет. За договором зачем-то идти в отделение. Веб-версия и мобильное приложение почему-то одинаковые. Обе почти ни о чем. Показывают 1% от того, что нужно, и гораздо хуже, чем старая версия. Та была допотопная, но хоть как-то работала и хоть что-то показывала из АБС Банка. А тут почти вообще ничего. Такой дичи еше не видел. Зачем он это сделал? Чтобы заплевали его?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:29

Почитал ветку. Валюту не отдают или отдают мусорную по 5 баксов. Новое приложение сделано не для обслуживания клиентов, а наоборот. И это греческий банк? Охренеть. Может пора его закрывать?
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 05:20

  newbie написав:Почитал ветку. Валюту не отдают или отдают мусорную по 5 баксов. Новое приложение сделано не для обслуживания клиентов, а наоборот. И это греческий банк? Охренеть. Может пора его закрывать?

Доляр віддають,перевіряв банкноти у відділенні іншого банку,підтвердили що все норм. Але,в Києві ,є і інший бік, ті самі банкноти повертаєш до банки і вони їх відмовляються приймати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:27

  newbie написав:Зачем Пиреус такой недоделанный новый винбанк сделал? Размещал депозит, непонятно разместился ли он. Записи о депозите нет. За договором зачем-то идти в отделение. Веб-версия и мобильное приложение почему-то одинаковые. Обе почти ни о чем. Показывают 1% от того, что нужно, и гораздо хуже, чем старая версия. Та была допотопная, но хоть как-то работала и хоть что-то показывала из АБС Банка. А тут почти вообще ничего. Такой дичи еше не видел. Зачем он это сделал? Чтобы заплевали его?

Пішли перші симптоми - це до тепла.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:33

Re: Піреус Банк МКБ

А який алгоритм отримання Wincard у пластику?
1. У відділені оформити, потім встановити додаток та користуватися.
2. Встановити додаток, в ньому замовити пластик Wincard і потім забрати його у відділені?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:53

  Arbitr написав:А який алгоритм отримання Wincard у пластику?
1. У відділені оформити, потім встановити додаток та користуватися.
2. Встановити додаток, в ньому замовити пластик Wincard і потім забрати його у відділені?


проще в отделении, зашел получил
все остальное сильно дольше вплоть до бесконечности :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:12

Додаток Winbank під Android працює взагалі? Пробував на двох телефонах, не запускається. Хоча на відгук в playmarket навіт відзивається хтось.
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:21

  Alex_Yu написав:Додаток Winbank під Android працює взагалі? Пробував на двох телефонах, не запускається. Хоча на відгук в playmarket навіт відзивається хтось.

Смарт не рутирован, режим разработчика выключен?
Amethyst
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