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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:23
Alex_Yu написав:Amethyst
Дякую, допомогло.
Не рутований, режим розробника вимкнув, о чудо - запрацювало! Ніколи не зтикався з таким, інші всі додатки подібні працюють і так, що ж
то у Вас додатков мало
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Додано: Чет 23 бер, 2023 11:06
Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови.
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