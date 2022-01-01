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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:23

  Alex_Yu написав:Amethyst
Дякую, допомогло.
Не рутований, режим розробника вимкнув, о чудо - запрацювало! Ніколи не зтикався з таким, інші всі додатки подібні працюють і так, що ж :roll:


то у Вас додатков мало
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:06

Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови. :roll:
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:15

  Alex_Yu написав:Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови. :roll:

Я сразу отцу в банк сказал идти, зная по себе, что успехом не закончится регистрация через приложение.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:26

  lloydbanksua написав:
  Alex_Yu написав:Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови. :roll:

Я сразу отцу в банк сказал идти, зная по себе, что успехом не закончится регистрация через приложение.


тут и в банке-то может успехом не кончиться :mrgreen: :mrgreen: какое там приложение...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:32

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:
  Alex_Yu написав:Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови. :roll:

Я сразу отцу в банк сказал идти, зная по себе, что успехом не закончится регистрация через приложение.


тут и в банке-то может успехом не кончиться :mrgreen: :mrgreen: какое там приложение...

Я себе в отделении оформлял карту (ранее описывал, что с целым квестом) и отцу оформили без проблем именную.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:19

Re: Піреус Банк МКБ

  lloydbanksua написав:без проблем именную.

Сразу делают или ждать нужно?
Arbitr
 
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  #<1 ... 18192021
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