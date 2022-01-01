то у Вас додатков мало
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:23
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:06
Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови.
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:15
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:26
тут и в банке-то может успехом не кончиться какое там приложение...
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:32
Я себе в отделении оформлял карту (ранее описывал, что с целым квестом) и отцу оформили без проблем именную.
Додано: Суб 25 бер, 2023 20:19
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Суб 25 бер, 2023 20:29
Додано: Суб 25 бер, 2023 20:49
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