RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:23

  Alex_Yu написав:Amethyst
Дякую, допомогло.
Не рутований, режим розробника вимкнув, о чудо - запрацювало! Ніколи не зтикався з таким, інші всі додатки подібні працюють і так, що ж :roll:


то у Вас додатков мало
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:06

Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови. :roll:
Alex_Yu
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 19.01.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:15

  Alex_Yu написав:Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови. :roll:

Я сразу отцу в банк сказал идти, зная по себе, что успехом не закончится регистрация через приложение.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 22.04.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:26

  lloydbanksua написав:
  Alex_Yu написав:Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови. :roll:

Я сразу отцу в банк сказал идти, зная по себе, что успехом не закончится регистрация через приложение.


тут и в банке-то может успехом не кончиться :mrgreen: :mrgreen: какое там приложение...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:32

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:
  Alex_Yu написав:Втім відкрити WINCARD не вдалося, все авторизувалося, пофоткався, вердикт - зверніться в банк, ви не виконали всі умови. :roll:

Я сразу отцу в банк сказал идти, зная по себе, что успехом не закончится регистрация через приложение.


тут и в банке-то может успехом не кончиться :mrgreen: :mrgreen: какое там приложение...

Я себе в отделении оформлял карту (ранее описывал, что с целым квестом) и отцу оформили без проблем именную.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 22.04.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:19

Re: Піреус Банк МКБ

  lloydbanksua написав:без проблем именную.

Сразу делают или ждать нужно?
Arbitr
 
Повідомлень: 199
З нами з: 07.11.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:29

  Arbitr написав:
  lloydbanksua написав:без проблем именную.

Сразу делают или ждать нужно?


сразу, на Белорпусской в подвале откатают
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:49

  Arbitr написав:
  lloydbanksua написав:без проблем именную.

Сразу делают или ждать нужно?

Неделю ждать нужно.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 22.04.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:18

Re: Піреус Банк МКБ

З першого разу оформити картку у відділені не вдалося. Не було з собою оригіналу довідки про присвоєння коду, а код з ід-картки, або Дія не те.
Пластику у відділені немає, треба замовляти іменну картку через Київ.
Arbitr
 
Повідомлень: 199
З нами з: 07.11.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:37

Re: Піреус Банк МКБ

А це тільки у мене піреус карта не працює в інтернет магазинах? Що через гугл-пей, що через номер/дату/код оплата не проходить. Карта віртуальна. На фізичних терміналах через NFC смартфоном працює. Лімітів в додатку нема.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 22.05.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 96, 97, 98
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
972 701627
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 17:17
lara_08
Ідея Банк 1 ... 47, 48, 49
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
485 325851
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 17:09
lara_08
Райффайзен Банк 1 ... 94, 95, 96
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
951 762419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 17:04
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (973)
29.03.2023 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.