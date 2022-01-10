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Піреус Банк МКБ
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Додано: Вів 16 тра, 2023 02:10
Alien написав: emeta написав:
А что тут кешбек сгорает каждый месяц? Не переносят на следующий?
Какая сумма минимальная для вывода? Сколько потратить нужно в месяц?
Информации в приложении по кешбекам никакой(
Наскільки я пам'ятаю - мінімальна сума яку платить Піреус - 10 грн. в місяць. Якщо менше - дійсно згоряє. І пам'ятаю, що в правилах кешбеку інформація про все це була. Ну а те що її немає в додатку - все-таки сам кешбек регламентований правилами, а не додатком - читайте першоджерела - там воно має бути.
Знаєте... У мене був цікавий досвід з цього приводу. Так сталося, що за березень я не набрав 10 грн кешбеку на вихід. Подумав, що все, згоріло.
Але коли отримав за квітень і порахував, зрозумів, що виплатили і те, що набігло за квітень, і те, що було нараховано за березень (включаючи одну покупку за кінець лютого, яка теж припала на березень).
Із чого я зробив висновок, що якщо менше 10 грн, то не згоряє, а просто виплатиться наступного місяця.
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Додано: Вів 16 тра, 2023 02:40
Искатель написав: Alien написав: emeta написав:
А что тут кешбек сгорает каждый месяц? Не переносят на следующий?
Какая сумма минимальная для вывода? Сколько потратить нужно в месяц?
Информации в приложении по кешбекам никакой(
Наскільки я пам'ятаю - мінімальна сума яку платить Піреус - 10 грн. в місяць. Якщо менше - дійсно згоряє. І пам'ятаю, що в правилах кешбеку інформація про все це була. Ну а те що її немає в додатку - все-таки сам кешбек регламентований правилами, а не додатком - читайте першоджерела - там воно має бути.
Знаєте... У мене був цікавий досвід з цього приводу. Так сталося, що за березень я не набрав 10 грн кешбеку на вихід. Подумав, що все, згоріло.
Але коли отримав за квітень і порахував, зрозумів, що виплатили і те, що набігло за квітень, і те, що було нараховано за березень (включаючи одну покупку за кінець лютого, яка теж припала на березень).
Із чого я зробив висновок, що якщо менше 10 грн, то не згоряє, а просто виплатиться наступного місяця.
я Вам говорил про это...
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:18
Підскажіть, будь ласка, чому не проходить жоден онлайн платіж? Ліміти є. Можливо, в налаштуваннях щось потрібно змінити, хоча є вже все перерив, чи це якийсь баг банку?
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gooks808
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:29
gooks808 написав:
Підскажіть, будь ласка, чому не проходить жоден онлайн платіж? Ліміти є. Можливо, в налаштуваннях щось потрібно змінити, хоча є вже все перерив, чи це якийсь баг банку?
Може це
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:03
ingtrans, дякую!
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:56
А безналом никак не выйти с Винкард?
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:36
la9 написав:
А безналом никак не выйти с Винкард?
За сдергивание тоже комис?
никак
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cohan
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