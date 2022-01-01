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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 02:10

  Alien написав:
  emeta написав:А что тут кешбек сгорает каждый месяц? Не переносят на следующий?
Какая сумма минимальная для вывода? Сколько потратить нужно в месяц?
Информации в приложении по кешбекам никакой(

Наскільки я пам'ятаю - мінімальна сума яку платить Піреус - 10 грн. в місяць. Якщо менше - дійсно згоряє. І пам'ятаю, що в правилах кешбеку інформація про все це була. Ну а те що її немає в додатку - все-таки сам кешбек регламентований правилами, а не додатком - читайте першоджерела - там воно має бути.


Знаєте... У мене був цікавий досвід з цього приводу. Так сталося, що за березень я не набрав 10 грн кешбеку на вихід. Подумав, що все, згоріло.
Але коли отримав за квітень і порахував, зрозумів, що виплатили і те, що набігло за квітень, і те, що було нараховано за березень (включаючи одну покупку за кінець лютого, яка теж припала на березень).
Із чого я зробив висновок, що якщо менше 10 грн, то не згоряє, а просто виплатиться наступного місяця.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 02:40

  Искатель написав:
  Alien написав:
  emeta написав:А что тут кешбек сгорает каждый месяц? Не переносят на следующий?
Какая сумма минимальная для вывода? Сколько потратить нужно в месяц?
Информации в приложении по кешбекам никакой(

Наскільки я пам'ятаю - мінімальна сума яку платить Піреус - 10 грн. в місяць. Якщо менше - дійсно згоряє. І пам'ятаю, що в правилах кешбеку інформація про все це була. Ну а те що її немає в додатку - все-таки сам кешбек регламентований правилами, а не додатком - читайте першоджерела - там воно має бути.


Знаєте... У мене був цікавий досвід з цього приводу. Так сталося, що за березень я не набрав 10 грн кешбеку на вихід. Подумав, що все, згоріло.
Але коли отримав за квітень і порахував, зрозумів, що виплатили і те, що набігло за квітень, і те, що було нараховано за березень (включаючи одну покупку за кінець лютого, яка теж припала на березень).
Із чого я зробив висновок, що якщо менше 10 грн, то не згоряє, а просто виплатиться наступного місяця.


я Вам говорил про это...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:18

Re: Піреус Банк МКБ

Підскажіть, будь ласка, чому не проходить жоден онлайн платіж? Ліміти є. Можливо, в налаштуваннях щось потрібно змінити, хоча є вже все перерив, чи це якийсь баг банку?
gooks808
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:29

  gooks808 написав:Підскажіть, будь ласка, чому не проходить жоден онлайн платіж? Ліміти є. Можливо, в налаштуваннях щось потрібно змінити, хоча є вже все перерив, чи це якийсь баг банку?

Може це.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:03

Re: Піреус Банк МКБ

ingtrans, дякую!
gooks808
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:56

А безналом никак не выйти с Винкард?
За сдергивание тоже комис?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:36

  la9 написав:А безналом никак не выйти с Винкард?
За сдергивание тоже комис?

никак
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:02

попробовал оплатить винкартой
Какой то цирк у них в додатке отображается :roll:
Не то что mcc кода нет, ни времени транзакции, ни собственно самой транзакции
вместо этого отображена какой то payment card operations платёж с другой суммой
Сам банк Київ Білоруська 11

Или тут оно только по будням работает?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:01

emeta тут не варто дивитись що вони там пишуть у додатку. Я, коли вінкард була основною (до вересня 2022 коли інші банки почали включати кешбеком), зазвичай платив карткою, не читав зміст операцій додатку і фактично усі нормальні операції окешбечувались. За активного використання картки в травні-червні 2022 лише 2 операції не окешбечились (у тих випадках коли кешбеку не було там дійсно були продавці достатньо стрьомні). Тому якщо вам важливий саме кешбек - ігноруйте що там пише банк. МСС там точно нема. Але кешбек платять чесно
Alien
 
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