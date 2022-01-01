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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 01:57

При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Alex_Yu
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 19.01.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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