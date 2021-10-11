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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 чер, 2023 01:57
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
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Alex_Yu
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:25
хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
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Marica
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:59
Marica написав:
хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
в чат боте Визы спросите
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cohan
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