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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 чер, 2023 01:57
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
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Alex_Yu
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:25
хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
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Marica
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:59
Marica написав:
хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
в чат боте Визы спросите
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cohan
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:06
Alex_Yu написав:
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Блокують трохи більше (у мене на минулому тижні оплати в USD заблокувались за курсом 38.76), але списуют по курсам https://www.piraeusbank.ua/ua/home/exchange-rate-payment-cards
(USD 37.45), різниця повертається на баланс.В день списання приходить SMS з сумою в USD, UAH та курсом. Комісії як такої немає.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 10:39
Alex_Yu написав:
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.
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