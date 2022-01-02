Піреус Банк МКБ
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Додано: Вів 13 чер, 2023 01:57
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Alex_Yu
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:25
хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
Marica
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:59
Marica написав:
хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
в чат боте Визы спросите
cohan
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:06
Alex_Yu написав:
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Блокують трохи більше (у мене на минулому тижні оплати в USD заблокувались за курсом 38.76), але списуют по курсам
https://www.piraeusbank.ua/ua/home/exchange-rate-payment-cards
(USD 37.45), різниця повертається на баланс.В день списання приходить SMS з сумою в USD, UAH та курсом. Комісії як такої немає.
wildlynx
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Додано: Пон 19 чер, 2023 10:39
Alex_Yu написав:
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.
V2
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:37
V2 написав: Alex_Yu написав:
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.
Де це обмеження в правилах?
https://mustbe.ml/tables/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B1%D0%B5%D0%BA.pdf
2.1. Виплата CashBack здійснюється за операції, здійснені за допомогою Платіжної картки
(незалежно від валюти розрахунку)
за поточним рахунком в рамках продукту «WinCard», відкритому у національній валюті.
...
2.5. CashBack нараховується виключно протягом Періоду CashBack щодо
всіх
операцій в торгово-сервісних підприємствах (ТСП), здійснених за допомогою платіжної картки/токена (ПК),
в тому числі в мережі інтернет
, за виключенням операцій у торговців
з визначеними кодами МСС
, перелік яких вказаний в Додатку 1 («Ставка винагороди CashBack та виключення»).
wildlynx
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