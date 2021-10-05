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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 01:57

При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:25

санторіні

хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:59

  Marica написав:хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?


в чат боте Визы спросите
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:06

  Alex_Yu написав:При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?


Блокують трохи більше (у мене на минулому тижні оплати в USD заблокувались за курсом 38.76), але списуют по курсам https://www.piraeusbank.ua/ua/home/exchange-rate-payment-cards (USD 37.45), різниця повертається на баланс.В день списання приходить SMS з сумою в USD, UAH та курсом. Комісії як такої немає.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 10:39

  Alex_Yu написав:При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?


Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:37

  V2 написав:
  Alex_Yu написав:При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?


Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.

Де це обмеження в правилах ?

2.1. Виплата CashBack здійснюється за операції, здійснені за допомогою Платіжної картки (незалежно від валюти розрахунку) за поточним рахунком в рамках продукту «WinCard», відкритому у національній валюті.

...

2.5. CashBack нараховується виключно протягом Періоду CashBack щодо всіх операцій в торгово-сервісних підприємствах (ТСП), здійснених за допомогою платіжної картки/токена (ПК), в тому числі в мережі інтернет, за виключенням операцій у торговців з визначеними кодами МСС, перелік яких вказаний в Додатку 1 («Ставка винагороди CashBack та виключення»).
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:37

  wildlynx написав:
  V2 написав:
Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.

Де це обмеження в правилах ?


Так, online-купівлі на закордонних сайтах у USD та EUR окешбечили коректно згідно проведених за рахунком сум у грн. Виплатили у вихідний, респект.
wildlynx
 
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