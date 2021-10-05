Піреус Банк МКБ
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Додано: Вів 13 чер, 2023 01:57
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Alex_Yu
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:25
хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
Marica
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:59
Marica написав:
хто знає, чи працює зараз карта Санторіні на лаунж-зони міжнародних аеропортів, і де саме?
в чат боте Визы спросите
cohan
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:06
Alex_Yu написав:
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Блокують трохи більше (у мене на минулому тижні оплати в USD заблокувались за курсом 38.76), але списуют по курсам
https://www.piraeusbank.ua/ua/home/exchange-rate-payment-cards
(USD 37.45), різниця повертається на баланс.В день списання приходить SMS з сумою в USD, UAH та курсом. Комісії як такої немає.
wildlynx
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Додано: Пон 19 чер, 2023 10:39
Alex_Yu написав:
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.
V2
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:37
V2 написав: Alex_Yu написав:
При розрахунку UAH картою в USD, комісію якусь беруть?
Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.
Де це обмеження в
правилах
?
2.1. Виплата CashBack здійснюється за операції, здійснені за допомогою Платіжної картки
(незалежно від валюти розрахунку)
за поточним рахунком в рамках продукту «WinCard», відкритому у національній валюті.
...
2.5. CashBack нараховується виключно протягом Періоду CashBack щодо
всіх
операцій в торгово-сервісних підприємствах (ТСП), здійснених за допомогою платіжної картки/токена (ПК),
в тому числі в мережі інтернет
, за виключенням операцій у торговців
з визначеними кодами МСС
, перелік яких вказаний в Додатку 1 («Ставка винагороди CashBack та виключення»).
wildlynx
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Додано: Суб 01 лип, 2023 22:37
wildlynx написав: V2 написав:
Немає комісії, але й кешбеку теж не буде за купівлю в іноземних магазинах.
Де це обмеження в
правилах
?
Так, online-купівлі на закордонних сайтах у USD та EUR окешбечили коректно згідно проведених за рахунком сум у грн. Виплатили у вихідний, респект.
wildlynx
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Додано: Нед 02 лип, 2023 10:53
wildlynx Це добре! Мені алішку колись не окешбечили, посилаючись саме на те, що закордонний сайт та операція у валюті.
V2
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Додано: Нед 02 лип, 2023 13:01
V2 написав: wildlynx
Це добре!
Мені алішку колись не окешбечили, посилаючись саме на те, що закордонний сайт та операція у валюті.
Гадаю, MCC попав під виключення. От що погано, тут не показують ані MCC, ані факт нарахування кешбек в момент авторизації (як це робить Unex) або проводки по рахунку конкретної операції. А на торгових площадках типу алі або амазона код може залежати від продавця.
wildlynx
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Додано: Нед 02 лип, 2023 13:11
значить треба якусь іншку картку і зробити фіктивнку покупку (напр. обмеження по ліміту на оплату) але щоб банк показав МСС
чи є такі каркти?
greenozon
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