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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:07
wildlynx написав:
online-купівлі на закордонних сайтах у USD та EUR окешбечили коректно
А як тут з подвійною конвертацією?
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Нед 02 лип, 2023 09:22
IDAN