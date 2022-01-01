А як тут з подвійною конвертацією?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:07
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Чет 13 лип, 2023 22:50
Прочитав, що у додатку Winbank почали нарешті відображати кешбек.
Подивився, не знайшов.
Зате у Google Play знайшов кілька версій Winbank. Підкажіть, яку саме треба встановити, щоб відображався кешбек. І... як авторизуватися, я вже забув, який там пароль встановлював, бо заходжу по відбитку пальців.
Дякую!
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