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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 16:07

Re: Піреус Банк МКБ

  wildlynx написав:online-купівлі на закордонних сайтах у USD та EUR окешбечили коректно

А як тут з подвійною конвертацією?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:50

Прочитав, що у додатку Winbank почали нарешті відображати кешбек.
Подивився, не знайшов.

Зате у Google Play знайшов кілька версій Winbank. Підкажіть, яку саме треба встановити, щоб відображався кешбек. І... як авторизуватися, я вже забув, який там пароль встановлював, бо заходжу по відбитку пальців.
Дякую!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:29

Re: Піреус Банк МКБ

Искатель написав:Прочитав, що у додатку Winbank почали нарешті відображати кешбек.
Подивився, не знайшов.

Зате у Google Play знайшов кілька версій Winbank. Підкажіть, яку саме треба встановити, щоб відображався кешбек. І... як авторизуватися, я вже забув, який там пароль встановлював, бо заходжу по відбитку пальців.
Дякую!
Качайте WinBank beta
(R)WinBank3
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:59

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:Прочитав, що у додатку Winbank почали нарешті відображати кешбек.

А де вони це пишуть?
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Beta Winbank by Piraeus Bank
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