А як тут з подвійною конвертацією?
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Додано: Нед 02 лип, 2023 16:07
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Чет 13 лип, 2023 22:50
Прочитав, що у додатку Winbank почали нарешті відображати кешбек.
Подивився, не знайшов.
Зате у Google Play знайшов кілька версій Winbank. Підкажіть, яку саме треба встановити, щоб відображався кешбек. І... як авторизуватися, я вже забув, який там пароль встановлював, бо заходжу по відбитку пальців.
Дякую!
Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:29
Re: Піреус Банк МКБ
Качайте WinBank beta
(R)WinBank3
Додано: Суб 15 лип, 2023 09:59
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Суб 15 лип, 2023 16:32
Re: Піреус Банк МКБ
Встановив (R)WinBank3 так, тепер кешбек відображається за операцією.
Але, як в у цьому додатку, наприклад, кошти між картковим рахунком та Миттєвим перекидувати, незрозуміло.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:35
Добрий день.
Питання по інтернет-банкінгу.
Раніше користувався віртуальною карткою для розрахунків в інтернеті.
Але давно не заходив в інтернет-банкінг.
Зараз дивлюся на сайті, в розділі інтернет-банкінг є три пункти:
winbank,
business online,
winbank greece.
Перший, winbank - це щось незнайоме, питає телефон, надсилає смс-код, ввожу код з смс - а далі пише, що картки немає, і на цьому все, в особистий кабінет не пускає.
Ну звісно, картки немає, тому що була лише віртуальна, а її термін давно закінчився.
Тобто нема картки і тому не зможу зайти в особистий кабінет? Що то за фігня?
Але менше з тим, є ще пункт winbank greece.
Winbank greece - це точно такий інтерфейс, яким я користувався раніше.
Зайшов, логін і старий пароль підійшли, зразу ж поміняв на новий пароль (просять міняти пароль, через кожні 6 місяців). Зайшов в особистий кабінет, все ок, є кошти на рахунку.
Питання, що то за фігня з пунктом winbank,
і чому я можу зайти лише в winbank greece?
І чи коректно буде працювати winbank greece для відкриття віртуальної картки і розрахунків віртуальною карткою? Якщо коректно, мені цього цілком достатньо.
Дякую.
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