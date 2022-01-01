Піреус Банк МКБ

Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:35

Добрий день.



Питання по інтернет-банкінгу.

Раніше користувався віртуальною карткою для розрахунків в інтернеті.



Але давно не заходив в інтернет-банкінг.



Зараз дивлюся на сайті, в розділі інтернет-банкінг є три пункти:

winbank,

business online,

winbank greece.



Перший, winbank - це щось незнайоме, питає телефон, надсилає смс-код, ввожу код з смс - а далі пише, що картки немає, і на цьому все, в особистий кабінет не пускає.

Ну звісно, картки немає, тому що була лише віртуальна, а її термін давно закінчився.

Тобто нема картки і тому не зможу зайти в особистий кабінет? Що то за фігня?

Але менше з тим, є ще пункт winbank greece.



Winbank greece - це точно такий інтерфейс, яким я користувався раніше.

Зайшов, логін і старий пароль підійшли, зразу ж поміняв на новий пароль (просять міняти пароль, через кожні 6 місяців). Зайшов в особистий кабінет, все ок, є кошти на рахунку.



Питання, що то за фігня з пунктом winbank,

і чому я можу зайти лише в winbank greece?



І чи коректно буде працювати winbank greece для відкриття віртуальної картки і розрахунків віртуальною карткою? Якщо коректно, мені цього цілком достатньо.



Дякую.