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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 16:07

Re: Піреус Банк МКБ

  wildlynx написав:online-купівлі на закордонних сайтах у USD та EUR окешбечили коректно

А як тут з подвійною конвертацією?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:50

Прочитав, що у додатку Winbank почали нарешті відображати кешбек.
Подивився, не знайшов.

Зате у Google Play знайшов кілька версій Winbank. Підкажіть, яку саме треба встановити, щоб відображався кешбек. І... як авторизуватися, я вже забув, який там пароль встановлював, бо заходжу по відбитку пальців.
Дякую!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:29

Re: Піреус Банк МКБ

Искатель написав:Прочитав, що у додатку Winbank почали нарешті відображати кешбек.
Подивився, не знайшов.

Зате у Google Play знайшов кілька версій Winbank. Підкажіть, яку саме треба встановити, щоб відображався кешбек. І... як авторизуватися, я вже забув, який там пароль встановлював, бо заходжу по відбитку пальців.
Дякую!
Качайте WinBank beta
(R)WinBank3
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:59

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:Прочитав, що у додатку Winbank почали нарешті відображати кешбек.

А де вони це пишуть?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:02

в телеграм каналі
Beta Winbank by Piraeus Bank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:32

Re: Піреус Банк МКБ

Встановив (R)WinBank3 так, тепер кешбек відображається за операцією.
Але, як в у цьому додатку, наприклад, кошти між картковим рахунком та Миттєвим перекидувати, незрозуміло.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:35

Добрий день.

Питання по інтернет-банкінгу.
Раніше користувався віртуальною карткою для розрахунків в інтернеті.

Але давно не заходив в інтернет-банкінг.

Зараз дивлюся на сайті, в розділі інтернет-банкінг є три пункти:
winbank,
business online,
winbank greece.

Перший, winbank - це щось незнайоме, питає телефон, надсилає смс-код, ввожу код з смс - а далі пише, що картки немає, і на цьому все, в особистий кабінет не пускає.
Ну звісно, картки немає, тому що була лише віртуальна, а її термін давно закінчився.
Тобто нема картки і тому не зможу зайти в особистий кабінет? Що то за фігня?
Але менше з тим, є ще пункт winbank greece.

Winbank greece - це точно такий інтерфейс, яким я користувався раніше.
Зайшов, логін і старий пароль підійшли, зразу ж поміняв на новий пароль (просять міняти пароль, через кожні 6 місяців). Зайшов в особистий кабінет, все ок, є кошти на рахунку.

Питання, що то за фігня з пунктом winbank,
і чому я можу зайти лише в winbank greece?

І чи коректно буде працювати winbank greece для відкриття віртуальної картки і розрахунків віртуальною карткою? Якщо коректно, мені цього цілком достатньо.

Дякую.
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 20:19

Re: Піреус Банк МКБ

Покористався новим додатком не повний місяць і склалося у мене думка, що додаток рахує кешбек окремо від самого банку.
Тобто коли банк вже не нараховував кешбек, у зв'язку з досягненням місячного ліміту, додаток продовжував приносити мені радість кешбеком до кінця звітного періоду.
А як у Вас?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 20:54

  Arbitr написав:Покористався новим додатком не повний місяць і склалося у мене думка, що додаток рахує кешбек окремо від самого банку.
Тобто коли банк вже не нараховував кешбек, у зв'язку з досягненням місячного ліміту, додаток продовжував приносити мені радість кешбеком до кінця звітного періоду.
А як у Вас?

Пока общий счётчик Кешбека неправильно отображает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:33

Кстати, вдруг кто не знал - кб меньше десятки за месяц сгорать не должен, хотя может отобразится как сгоревший.У меня так по крайней мере вышло. Вдруг кому понадобится, нужно писать им в Вб или Тг, обещали восстановить)
Feh14
 
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