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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 13:26
Feh14 написав:
Кстати, вдруг кто не знал - кб меньше десятки за месяц сгорать не должен, хотя может отобразится как сгоревший.У меня так по крайней мере вышло. Вдруг кому понадобится, нужно писать им в Вб или Тг, обещали восстановить)
Кешбек меньше 10 грн.начисляется в следующем месяце.
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