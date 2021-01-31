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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:26

  Feh14 написав:Кстати, вдруг кто не знал - кб меньше десятки за месяц сгорать не должен, хотя может отобразится как сгоревший.У меня так по крайней мере вышло. Вдруг кому понадобится, нужно писать им в Вб или Тг, обещали восстановить)

Кешбек меньше 10 грн.начисляется в следующем месяце.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1515
З нами з: 22.04.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:37

  Feh14 написав:Кстати, вдруг кто не знал - кб меньше десятки за месяц сгорать не должен, хотя может отобразится как сгоревший.У меня так по крайней мере вышло. Вдруг кому понадобится, нужно писать им в Вб или Тг, обещали восстановить)

Уточняю : кб отображается только за текущий месяц, так задумано, а выплачивается весь.)
Feh14
 
Повідомлень: 34
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:02

Сьогодні перекидала 100 грн з Монобанку на картку Вінкард. О 13-тій годині. В Додатку написало "Успіх", але на залишку кошти так й не з`явилися. Цілий день дзвонила до Підтримки, чому так, не знають ні у підтримці, ні співробітниця відділення. До кінця дня питання так й не вирішено, терміни невідомі.
Це звичайна ситуація для банку, чи тільки мені так "повезло"?. Поділіться досвідом, будь ласка!
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:31

Annet_ постійно СЕПлю та відправляю p2p на карту Пиреус, нічого подібного за рік користування не було.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1515
З нами з: 22.04.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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