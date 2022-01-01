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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 13:26
Feh14 написав:
Кстати, вдруг кто не знал - кб меньше десятки за месяц сгорать не должен, хотя может отобразится как сгоревший.У меня так по крайней мере вышло. Вдруг кому понадобится, нужно писать им в Вб или Тг, обещали восстановить)
Кешбек меньше 10 грн.начисляется в следующем месяце.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 24 сер, 2023 13:37
Feh14 написав:
Кстати, вдруг кто не знал - кб меньше десятки за месяц сгорать не должен, хотя может отобразится как сгоревший.У меня так по крайней мере вышло. Вдруг кому понадобится, нужно писать им в Вб или Тг, обещали восстановить)
Уточняю : кб отображается только за текущий месяц, так задумано, а выплачивается весь.)
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Feh14
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:02
Сьогодні перекидала 100 грн з Монобанку на картку Вінкард. О 13-тій годині. В Додатку написало "Успіх", але на залишку кошти так й не з`явилися. Цілий день дзвонила до Підтримки, чому так, не знають ні у підтримці, ні співробітниця відділення. До кінця дня питання так й не вирішено, терміни невідомі.
Це звичайна ситуація для банку, чи тільки мені так "повезло"?. Поділіться досвідом, будь ласка!
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Annet_
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:31
Annet_ постійно СЕПлю та відправляю p2p на карту Пиреус, нічого подібного за рік користування не було.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:44
lloydbanksua написав:Annet_
постійно СЕПлю та відправляю p2p на карту Пиреус, нічого подібного за рік користування не було.
Є новий додаток,не поганий
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sens
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:07
sens написав: lloydbanksua написав:Annet_
постійно СЕПлю та відправляю p2p на карту Пиреус, нічого подібного за рік користування не було.
Є новий додаток,не поганий
Користуюсь ним ще з перших бета.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:50
Коли відкрив Міттєвий, то в якості експерименту, спробував по СЕП на нього 10 грн перевести з іншого банку. Хвилин через 10-15 мені вже дзвонили з Піреуса, повідомили, що не можуть прийняти переказ,що вони вимушені його повернути.
Так, що якщо Піреус ваших коштів не бачить, можливо проблема в першому банку?
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Arbitr
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