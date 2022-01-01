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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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Піреус Банк МКБ 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:26

  Feh14 написав:Кстати, вдруг кто не знал - кб меньше десятки за месяц сгорать не должен, хотя может отобразится как сгоревший.У меня так по крайней мере вышло. Вдруг кому понадобится, нужно писать им в Вб или Тг, обещали восстановить)

Кешбек меньше 10 грн.начисляется в следующем месяце.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1517
З нами з: 22.04.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:37

  Feh14 написав:Кстати, вдруг кто не знал - кб меньше десятки за месяц сгорать не должен, хотя может отобразится как сгоревший.У меня так по крайней мере вышло. Вдруг кому понадобится, нужно писать им в Вб или Тг, обещали восстановить)

Уточняю : кб отображается только за текущий месяц, так задумано, а выплачивается весь.)
Feh14
 
Повідомлень: 34
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:02

Сьогодні перекидала 100 грн з Монобанку на картку Вінкард. О 13-тій годині. В Додатку написало "Успіх", але на залишку кошти так й не з`явилися. Цілий день дзвонила до Підтримки, чому так, не знають ні у підтримці, ні співробітниця відділення. До кінця дня питання так й не вирішено, терміни невідомі.
Це звичайна ситуація для банку, чи тільки мені так "повезло"?. Поділіться досвідом, будь ласка!
Annet_
 
Повідомлень: 434
З нами з: 29.03.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:31

Annet_ постійно СЕПлю та відправляю p2p на карту Пиреус, нічого подібного за рік користування не було.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1517
З нами з: 22.04.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:44

  lloydbanksua написав:Annet_ постійно СЕПлю та відправляю p2p на карту Пиреус, нічого подібного за рік користування не було.

Є новий додаток,не поганий
sens
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Повідомлень: 14138
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:07

  sens написав:
  lloydbanksua написав:Annet_ постійно СЕПлю та відправляю p2p на карту Пиреус, нічого подібного за рік користування не було.

Є новий додаток,не поганий

Користуюсь ним ще з перших бета.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1517
З нами з: 22.04.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:50

Коли відкрив Міттєвий, то в якості експерименту, спробував по СЕП на нього 10 грн перевести з іншого банку. Хвилин через 10-15 мені вже дзвонили з Піреуса, повідомили, що не можуть прийняти переказ,що вони вимушені його повернути.
Так, що якщо Піреус ваших коштів не бачить, можливо проблема в першому банку?
Arbitr
 
Повідомлень: 228
З нами з: 07.11.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:42

  lloydbanksua написав:
  sens написав:
  lloydbanksua написав:Annet_ постійно СЕПлю та відправляю p2p на карту Пиреус, нічого подібного за рік користування не було.

Є новий додаток,не поганий

Користуюсь ним ще з перших бета.

Доки були ринкові відсотки то була валюта,коли зробили комісії якщо валюти від 10к ,то залишив їм гривню
sens
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Повідомлень: 14138
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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