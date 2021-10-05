Піреус Банк МКБ

Arbitr написав:Коли відкрив Міттєвий, то в якості експерименту, спробував по СЕП на нього 10 грн перевести з іншого банку. Хвилин через 10-15 мені вже дзвонили з Піреуса, повідомили, що не можуть прийняти переказ,що вони вимушені його повернути.
Так, що якщо Піреус ваших коштів не бачить, можливо проблема в першому банку?
Проблема, однозначно, в Піреусі. Подала скаргу, чекаю від них на офіційну відповідь.
Мої 100 грн зарахували на ранок наступного дня. Без пояснення причин.
Ну, й в Додатку в них було написано "Успіх", а на балансі кошти не з`явилися. Додаток новий, був завантажений у той же день, до переказу.