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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:45

  Arbitr написав:Коли відкрив Міттєвий, то в якості експерименту, спробував по СЕП на нього 10 грн перевести з іншого банку. Хвилин через 10-15 мені вже дзвонили з Піреуса, повідомили, що не можуть прийняти переказ,що вони вимушені його повернути.
Так, що якщо Піреус ваших коштів не бачить, можливо проблема в першому банку?

Проблема, однозначно, в Піреусі. Подала скаргу, чекаю від них на офіційну відповідь.
Мої 100 грн зарахували на ранок наступного дня. Без пояснення причин.
Ну, й в Додатку в них було написано "Успіх", а на балансі кошти не з`явилися. Додаток новий, був завантажений у той же день, до переказу.
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:13

  sens написав:
  V2 написав:З Піреуса є якийсь варіант вийти з депозита безоплатно по СЕП чи Р2Р?

Подивіться тарифи з віртуальної,з чужого додатку


Вінкартка П.24 тарифів - 1% сервісами іншого банку.

Віртуалка - Перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» - послуга не надається :roll:
V2
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