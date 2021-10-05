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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:45
Arbitr написав:
Коли відкрив Міттєвий, то в якості експерименту, спробував по СЕП на нього 10 грн перевести з іншого банку. Хвилин через 10-15 мені вже дзвонили з Піреуса, повідомили, що не можуть прийняти переказ,що вони вимушені його повернути.
Так, що якщо Піреус ваших коштів не бачить, можливо проблема в першому банку?
Проблема, однозначно, в Піреусі. Подала скаргу, чекаю від них на офіційну відповідь.
Мої 100 грн зарахували на ранок наступного дня. Без пояснення причин.
Ну, й в Додатку в них було написано "Успіх", а на балансі кошти не з`явилися. Додаток новий, був завантажений у той же день, до переказу.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 21:13
sens написав: V2 написав:
З Піреуса є якийсь варіант вийти з депозита безоплатно по СЕП чи Р2Р?
Подивіться тарифи з віртуальної,з чужого додатку
Вінкартка П.24 тарифів - 1% сервісами іншого банку.
Віртуалка - Перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» - послуга не надається
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:44
V2 написав: sens написав: V2 написав:
З Піреуса є якийсь варіант вийти з депозита безоплатно по СЕП чи Р2Р?
Подивіться тарифи з віртуальної,з чужого додатку
Вінкартка П.24 тарифів - 1% сервісами іншого банку.
Віртуалка - Перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» - послуга не надається
Окремо картка,послуга visa direct or moneysend
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:46
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