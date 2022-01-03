Зараз перевірив. Все по старому. Операцій за 11.11 немає. Іншими числами вони теж не з'явились.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лис, 2023 21:39
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Вів 21 лис, 2023 12:44
Shanovnyi kliente, zaproshuemo Vas protyagom 60 dniv zavitaty do viddilennya Piraeus Banku dlya provedennya identyfikatsii. Detali zatel. 0800308880
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