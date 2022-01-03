RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 21:39

Re: Піреус Банк МКБ

  sens написав:На слідуючий день після операції по рахунку чи щось змінили ?

Зараз перевірив. Все по старому. Операцій за 11.11 немає. Іншими числами вони теж не з'явились.
Arbitr
 
Повідомлень: 236
З нами з: 07.11.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:44

Shanovnyi kliente, zaproshuemo Vas protyagom 60 dniv zavitaty do viddilennya Piraeus Banku dlya provedennya identyfikatsii. Detali zatel. 0800308880
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14858
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:20

Как тут финмон смотрит на конверты? Не было прецедентов пока?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2712
З нами з: 19.03.09
Подякував: 133 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кристал Банк
sens » П'ят 18 лют, 2022 17:13
7 2518
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 21:13
vitaliiangel
Юнекс Банк 1 ... 91, 92, 93
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
923 356269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 18:51
cohan
Банк Глобус 1 ... 91, 92, 93
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
925 525774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 15:41
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5407)
21.11.2023 20:25
Радабанк (374)
21.11.2023 20:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.