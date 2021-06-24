Зараз перевірив. Все по старому. Операцій за 11.11 немає. Іншими числами вони теж не з'явились.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лис, 2023 21:39
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Вів 21 лис, 2023 12:44
Shanovnyi kliente, zaproshuemo Vas protyagom 60 dniv zavitaty do viddilennya Piraeus Banku dlya provedennya identyfikatsii. Detali zatel. 0800308880
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:09
Депозит
Чудові новини, якими ми хочемо поділитися з вами!!!!!
🔥 Ми запустили новий депозит "Легкий з поповненням"🔥
💣 Процентна ставка: 16% річних
💸 Мінімальна сума депозиту: 1 000 грн
📆 Термін: 3 місяці
🔄 Поповнення: в будь який час, до 1 000 000 грн.
📲 Доступно лише в застосунку Winbank
Відкрийте свій депозит "Легкий з поповненням" вже сьогодні!
Дізнатися більше [https://bit.ly/47LUlDY]
🔥 🔥 🔥 У вас завжди є можливість розмістити свої гроші під ще вищу ставку - 17% за строковим депозитом "Європейський" в грн! Відкрийте депозит у мобільному застосунку 📲 Winbank прямо зараз і скористайтеся можливістю заробити на своїх заощадженнях!
|