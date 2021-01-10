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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лис, 2023 21:39
sens написав:
На слідуючий день після операції по рахунку чи щось змінили ?
Зараз перевірив. Все по старому. Операцій за 11.11 немає. Іншими числами вони теж не з'явились.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 12:44
Shanovnyi kliente, zaproshuemo Vas protyagom 60 dniv zavitaty do viddilennya Piraeus Banku dlya provedennya identyfikatsii. Detali zatel. 0800308880
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sens
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Додано: Вів 21 лис, 2023 20:20
Как тут финмон смотрит на конверты? Не было прецедентов пока?
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emeta
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:09
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sens
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:57
Шановні знавці Піреусу, підкажіть, а є якась безкоштовна стежка назовні з Вінкард (або іншої картки, яку можна відкрити онлайн) окрім як готівкою на касі чи в банкоматі?
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1finanсier
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:21
1finanсier написав:
Шановні знавці Піреусу, підкажіть, а є якась безкоштовна стежка назовні з Вінкард (або іншої картки, яку можна відкрити онлайн) окрім як готівкою на касі чи в банкоматі?
Судя по тарифам, только касса/банкомат.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:34
lloydbanksua написав: 1finanсier написав:
Шановні знавці Піреусу, підкажіть, а є якась безкоштовна стежка назовні з Вінкард (або іншої картки, яку можна відкрити онлайн) окрім як готівкою на касі чи в банкоматі?
Судя по тарифам, только касса/банкомат.
Не повірю, щоб шановні форумчани-свинорили не вигадали якусь стежку ) Бо кєди - це ж не наш мєтод )))
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1finanсier
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:39
1finanсier написав: lloydbanksua написав: 1finanсier написав:
Шановні знавці Піреусу, підкажіть, а є якась безкоштовна стежка назовні з Вінкард (або іншої картки, яку можна відкрити онлайн) окрім як готівкою на касі чи в банкоматі?
Судя по тарифам, только касса/банкомат.
Не повірю, щоб шановні форумчани-свинорили не вигадали якусь стежку ) Бо кєди - це ж не наш мєтод )))
Можно в банкомате беспОЩАДа ещё кажется, если отделение далеко
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emeta
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