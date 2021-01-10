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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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Піреус Банк МКБ 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 21:39

Re: Піреус Банк МКБ

  sens написав:На слідуючий день після операції по рахунку чи щось змінили ?

Зараз перевірив. Все по старому. Операцій за 11.11 немає. Іншими числами вони теж не з'явились.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:44

Shanovnyi kliente, zaproshuemo Vas protyagom 60 dniv zavitaty do viddilennya Piraeus Banku dlya provedennya identyfikatsii. Detali zatel. 0800308880
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:20

Как тут финмон смотрит на конверты? Не было прецедентов пока?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:57

Re: Піреус Банк МКБ

Шановні знавці Піреусу, підкажіть, а є якась безкоштовна стежка назовні з Вінкард (або іншої картки, яку можна відкрити онлайн) окрім як готівкою на касі чи в банкоматі?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:21

  1finanсier написав:Шановні знавці Піреусу, підкажіть, а є якась безкоштовна стежка назовні з Вінкард (або іншої картки, яку можна відкрити онлайн) окрім як готівкою на касі чи в банкоматі?

Судя по тарифам, только касса/банкомат.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:34

  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:Шановні знавці Піреусу, підкажіть, а є якась безкоштовна стежка назовні з Вінкард (або іншої картки, яку можна відкрити онлайн) окрім як готівкою на касі чи в банкоматі?

Судя по тарифам, только касса/банкомат.

Не повірю, щоб шановні форумчани-свинорили не вигадали якусь стежку ) Бо кєди - це ж не наш мєтод )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:39

  1finanсier написав:
  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:Шановні знавці Піреусу, підкажіть, а є якась безкоштовна стежка назовні з Вінкард (або іншої картки, яку можна відкрити онлайн) окрім як готівкою на касі чи в банкоматі?

Судя по тарифам, только касса/банкомат.

Не повірю, щоб шановні форумчани-свинорили не вигадали якусь стежку ) Бо кєди - це ж не наш мєтод )))


Можно в банкомате беспОЩАДа ещё кажется, если отделение далеко
emeta
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