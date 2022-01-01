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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 20:21
если тут разместить депо можно ли выйти потом без комисса не имея физ карты. что по платному смс инфофрмиронию?
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wtf
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:01
wtf написав:
если тут разместить депо можно ли выйти потом без комисса не имея физ карты. что по платному смс инфофрмиронию?
Кеди-каса, щоб без коміса.
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novichok
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Додано: Сер 03 січ, 2024 20:57
Подкажите, кто знает, возможно ли открть wincard в отделении без Дии?
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Raymond
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