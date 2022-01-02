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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Піреус Банк МКБ 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:21

Re: Піреус Банк МКБ

если тут разместить депо можно ли выйти потом без комисса не имея физ карты. что по платному смс инфофрмиронию?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:01

  wtf написав:если тут разместить депо можно ли выйти потом без комисса не имея физ карты. что по платному смс инфофрмиронию?

Кеди-каса, щоб без коміса.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:57

wincard

Подкажите, кто знает, возможно ли открть wincard в отделении без Дии?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:48

  Raymond написав:Подкажите, кто знает, возможно ли открть wincard в отделении без Дии?

Я открывала, но дали физическую карту за 100 грн.
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:18

  Raymond написав:Подкажите, кто знает, возможно ли открть wincard в отделении без Дии?

Открывал в отделении (Киев) виртуальные Wincard (гривна и доллар, обе бесплатно) с паспортом-книжечкой и без Дии.
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:04

Спасибо за ответы!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:50

Re: Піреус Банк МКБ

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
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