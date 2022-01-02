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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 19:21
если тут разместить депо можно ли выйти потом без комисса не имея физ карты. что по платному смс инфофрмиронию?
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wtf
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:01
wtf написав:
если тут разместить депо можно ли выйти потом без комисса не имея физ карты. что по платному смс инфофрмиронию?
Кеди-каса, щоб без коміса.
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novichok
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:57
Подкажите, кто знает, возможно ли открть wincard в отделении без Дии?
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Raymond
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Додано: Сер 03 січ, 2024 21:48
Raymond написав:
Подкажите, кто знает, возможно ли открть wincard в отделении без Дии?
Я открывала, но дали физическую карту за 100 грн.
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Annet_
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Додано: Сер 03 січ, 2024 23:18
Raymond написав:
Подкажите, кто знает, возможно ли открть wincard в отделении без Дии?
Открывал в отделении (Киев) виртуальные Wincard (гривна и доллар, обе бесплатно) с паспортом-книжечкой и без Дии.
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Doubting Thomas
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Додано: Чет 04 січ, 2024 11:04
Спасибо за ответы!
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Raymond
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Додано: Суб 03 лют, 2024 09:50
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
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amatorodessa
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:41
amatorodessa написав:
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
Поповнюйте рахунок відкритий у 2009 році
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sens
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:44
краще в 1991 ому
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greenozon
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Додано: Суб 03 лют, 2024 14:21
sens написав: amatorodessa написав:
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
Поповнюйте рахунок відкритий у 2009 році
О, у мене є такі рахунки. Відкривав ще коли відділення було в Гостинному дворі на Контрактовій.
Тобто з рахунку без коміса? Цікаво видають сині чи хлам.
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lov2108
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