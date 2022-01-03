RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 16:15

Re: Піреус Банк МКБ

Можливо комусь буде корисно.
Wincard гривня, CashBack 2% на все. Але є нюанс.
Перелік кодів МСС щодо яких не застосовуються Умови виплати CashBack
0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814,4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099,5111, 5169, 5933, 5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6051, 6211, 6300, 6513, 6540,7261, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394,7399, 7523, 7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351
Golf_streem
 
Повідомлень: 349
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 16:29

Re: Піреус Банк МКБ

  Golf_streem написав:Перелік кодів МСС щодо яких не застосовуються Умови виплати CashBack

0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5111, 5169, 5933, 5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6051, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523, 7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9405

див. в кінці Додаток № 1 https://piraeusbank.ua/media/2247
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5196
З нами з: 05.05.21
Подякував: 399 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 17:03

  Amethyst написав:див. в кінці Додаток № 1 https://piraeusbank.ua/media/2247

Телефонував в КЦ, сказали, що переліку виключень МСС немає :D
Golf_streem
 
Повідомлень: 349
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 17:04

  Golf_streem написав:
  Amethyst написав:див. в кінці Додаток № 1 https://piraeusbank.ua/media/2247

Телефонував в КЦ, сказали, що переліку виключень МСС немає :D

:P :P :P
причому тут на гільці їх вже разів 5 викладували, але пошук нормально тута не працює :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5196
З нами з: 05.05.21
Подякував: 399 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 17:34

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:
  Amethyst написав:див. в кінці Додаток № 1 https://piraeusbank.ua/media/2247

Телефонував в КЦ, сказали, що переліку виключень МСС немає :D

:P :P :P
причому тут на гільці їх вже разів 5 викладували, але пошук нормально тута не працює :(


берёте любой мсс из этого списка и ищете, есть с описанием кодов...
S i m
 
Повідомлень: 161
З нами з: 31.01.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 14:05

Sim , Ваш пост от Ср 22 фев, 2023 12:38

  S i m написав:
Мсс 0763 - сельхоз кооперативы (борьба с насекомыми, подготовка почвы итд)
Мсс 1520 - жилое и коммерческое строительство ( ремонт)
Мсс 17хх - разные строительные и ремонтные услуги
Мсс 2741 издательства/печатное дело
Мсс 2791 полиграфия
2842 -спец обработка, санитария, полировка
4011 - жд,
4111 общественный транспорт
42хх перевозки курьерские и складские услуги
48хх провайдеры телекоммуникационных услуг, местные и международные звонки, компьютерные сети, инфоуслуги, денежные переводы, кабельные и телевизионные услуги
4900 комуналка
50хх запчасти, мебель ,стройматериалы, офисное, фотографическое , фотокопировальное оборудование, компьютеры и ПО, коммерческое оборудование, медоборудование, поставщики метала и изделий из металла (кроме драгоценного), электрика ( диоды вывески итд), торговля техобеспечением и ножами, товары длительного пользования (огнетушители, зажигалки, музыкальные инструменты)
5111 канцелярия
5169 химикалии (кислоты спирты газы итд)
5933 ломбарды
5935 пункты сбора вторсырья
596х каталожные продажи (прямой маркетинг)
60хх выдача наличных финучереждерия/финансовые институции, пополнение карт и другие банковские услуги, квази кеш
6211 услуги брокеров на рынке ценных бумаг
6300 страховые услуги
6513 агенты недвижимости
6540 пополнение небанковских предоплаченых карт, счетов.
7261 ритуальные услуги
7273 знакомства
7276 налоги
7277 долги
7278 клубы оказывающие сервис по покупке
7279 услуги нигде не класифицированые ( приюты, бани, пирсинг, тату итд)
7311 рекламные услуги
7321 кредитные бюро
7338 копицентры
7339 канцелярские услуги
7342 дезинсекция, дератизация
7361 агентства по трудоустройству
7372 услуги программирования, компьютерный дизайн, обработка данных
7375 информационно поисковые услуги
7802 лошадиные/ собачьи бега
7392 консультационные услуги
7393 детективные и охранные агенства
7394 сдача в аренду ( оборудование мебель)
7399 бизнес услуги нигде более не классифицированы
7523 паркинги, гаражи
76хх разные виды ремонтов( электроники кондиционеро, с помощью сварки и прочее)
7994 клубы видеоигр
7995 азартные игры
8111 адвокаты, юристы
82хх образование (начальная и средняя школы колледжи университеты дистанционные школы, бизнес школы итд)
8351 услуги ухода за детьми
8398 благотворительность
86хх всякие Го, социальные ассоциации политический сбор средств, политические организации, религиозные организации, автомобильные асоциации и прочие организации нигде не класифицированые)
8734 испытательные лаборатории
8911 архитектурные и инженерные услуги
8931 бухгалтерские и аудиторские услуги
8999 профуслуги нигде не класифицированые
9211 судебные выплаты включая алименты
9222 штрафы
9223 платежи по залогам и облигациям
9311 налоговые платежи
9399 госуслуги нигде более не классифицированы
9402 почтовые услуги
9405 госзакупки
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:07

Мені прийшла смс про те що треба пройти ідентифікацію у відділенні банку. Я знаходжусь в Харкові. Тут постійні тривоги, а в цей час відділення не працюють, та до нього ще їхати треба десь годину . Ідентифікація це добре, але ж тут війна , так можна там цілий день під зачиненими дверима стояти. Більше того , якщо дивитись в мобільному додатку то відділення у Харкові немає у списку відділень. Рік тому воно було зачинено . більше не перевіряв. Питання до представника банку , чи можна таки онлайн пройти цю ідентифікацію ?
yuluk
 
Повідомлень: 265
З нами з: 04.02.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 26, 27, 28
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
271 141853
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 16:14
Nikstep
Банк Глобус 1 ... 114, 115, 116
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1151 589975
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 14:21
i-botanik
Креді Агріколь Банк 1 ... 22, 23, 24
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
230 99071
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 бер, 2024 22:45
24589

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5941)
21.03.2024 16:23
ПУМБ (5142)
21.03.2024 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.