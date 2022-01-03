Піреус Банк МКБ

S i m написав: Мсс 0763 - сельхоз кооперативы (борьба с насекомыми, подготовка почвы итд) Мсс 1520 - жилое и коммерческое строительство ( ремонт) Мсс 17хх - разные строительные и ремонтные услуги Мсс 2741 издательства/печатное дело Мсс 2791 полиграфия 2842 -спец обработка, санитария, полировка 4011 - жд, 4111 общественный транспорт 42хх перевозки курьерские и складские услуги 48хх провайдеры телекоммуникационных услуг, местные и международные звонки, компьютерные сети, инфоуслуги, денежные переводы, кабельные и телевизионные услуги 4900 комуналка 50хх запчасти, мебель ,стройматериалы, офисное, фотографическое , фотокопировальное оборудование, компьютеры и ПО, коммерческое оборудование, медоборудование, поставщики метала и изделий из металла (кроме драгоценного), электрика ( диоды вывески итд), торговля техобеспечением и ножами, товары длительного пользования (огнетушители, зажигалки, музыкальные инструменты) 5111 канцелярия 5169 химикалии (кислоты спирты газы итд) 5933 ломбарды 5935 пункты сбора вторсырья 596х каталожные продажи (прямой маркетинг) 60хх выдача наличных финучереждерия/финансовые институции, пополнение карт и другие банковские услуги, квази кеш 6211 услуги брокеров на рынке ценных бумаг 6300 страховые услуги 6513 агенты недвижимости 6540 пополнение небанковских предоплаченых карт, счетов. 7261 ритуальные услуги 7273 знакомства 7276 налоги 7277 долги 7278 клубы оказывающие сервис по покупке 7279 услуги нигде не класифицированые ( приюты, бани, пирсинг, тату итд) 7311 рекламные услуги 7321 кредитные бюро 7338 копицентры 7339 канцелярские услуги 7342 дезинсекция, дератизация 7361 агентства по трудоустройству 7372 услуги программирования, компьютерный дизайн, обработка данных 7375 информационно поисковые услуги 7802 лошадиные/ собачьи бега 7392 консультационные услуги 7393 детективные и охранные агенства 7394 сдача в аренду ( оборудование мебель) 7399 бизнес услуги нигде более не классифицированы 7523 паркинги, гаражи 76хх разные виды ремонтов( электроники кондиционеро, с помощью сварки и прочее) 7994 клубы видеоигр 7995 азартные игры 8111 адвокаты, юристы 82хх образование (начальная и средняя школы колледжи университеты дистанционные школы, бизнес школы итд) 8351 услуги ухода за детьми 8398 благотворительность 86хх всякие Го, социальные ассоциации политический сбор средств, политические организации, религиозные организации, автомобильные асоциации и прочие организации нигде не класифицированые) 8734 испытательные лаборатории 8911 архитектурные и инженерные услуги 8931 бухгалтерские и аудиторские услуги 8999 профуслуги нигде не класифицированые 9211 судебные выплаты включая алименты 9222 штрафы 9223 платежи по залогам и облигациям 9311 налоговые платежи 9399 госуслуги нигде более не классифицированы 9402 почтовые услуги 9405 госзакупки
Мені прийшла смс про те що треба пройти ідентифікацію у відділенні банку. Я знаходжусь в Харкові. Тут постійні тривоги, а в цей час відділення не працюють, та до нього ще їхати треба десь годину . Ідентифікація це добре, але ж тут війна , так можна там цілий день під зачиненими дверима стояти. Більше того , якщо дивитись в мобільному додатку то відділення у Харкові немає у списку відділень. Рік тому воно було зачинено . більше не перевіряв. Питання до представника банку , чи можна таки онлайн пройти цю ідентифікацію ?