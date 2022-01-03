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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:34

у метро Льва Толстого закрылось отделение.
vitaliiangel
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Повідомлень: 22550
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:35

Да, повторно просят явится(
Моджет девочка грит что то и поменяют, типа через Дiю, но не факт что.
Feh14
 
Повідомлень: 83
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 32333435
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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