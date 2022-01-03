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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 бер, 2024 23:34
у метро Льва Толстого закрылось отделение.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:35
Да, повторно просят явится(
Моджет девочка грит что то и поменяют, типа через Дiю, но не факт что.
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Feh14
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 06:20
vitaliiangel написав:
у метро Льва Толстого закрылось отделение.
А как давно закрыли? На сайте ещё отображается.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:37
lloydbanksua написав: vitaliiangel написав:
у метро Льва Толстого закрылось отделение.
А как давно закрыли? На сайте ещё отображается.
проходил там вчера. вывески еще висят а мебель уже вывезли.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:01
vitaliiangel написав: lloydbanksua написав: vitaliiangel написав:
у метро Льва Толстого закрылось отделение.
А как давно закрыли? На сайте ещё отображается.
проходил там вчера. вывески еще висят а мебель уже вывезли.
Странно, что именно это отделение решили прикрыть, их и так немного по Киеву.
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lloydbanksua
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