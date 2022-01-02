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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

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Піреус Банк МКБ 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:34

у метро Льва Толстого закрылось отделение.
vitaliiangel
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Повідомлень: 22605
З нами з: 06.04.16
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Подякували: 3344 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 04:35

Да, повторно просят явится(
Моджет девочка грит что то и поменяют, типа через Дiю, но не факт что.
Feh14
 
Повідомлень: 83
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 06:20

  vitaliiangel написав:у метро Льва Толстого закрылось отделение.

А как давно закрыли? На сайте ещё отображается.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1570
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:37

  lloydbanksua написав:
  vitaliiangel написав:у метро Льва Толстого закрылось отделение.

А как давно закрыли? На сайте ещё отображается.

проходил там вчера. вывески еще висят а мебель уже вывезли.
vitaliiangel
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Повідомлень: 22605
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:01

  vitaliiangel написав:
  lloydbanksua написав:
  vitaliiangel написав:у метро Льва Толстого закрылось отделение.

А как давно закрыли? На сайте ещё отображается.

проходил там вчера. вывески еще висят а мебель уже вывезли.

Странно, что именно это отделение решили прикрыть, их и так немного по Киеву.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1570
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:06

  lloydbanksua написав:Странно, что именно это отделение решили прикрыть, их и так немного по Киеву
рядом отделение на лыбедской
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:09

  vitaliiangel написав:
  lloydbanksua написав:Странно, что именно это отделение решили прикрыть, их и так немного по Киеву
рядом отделение на лыбедской

Можна як прокредіт - 1 відділення на місто
sens
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Повідомлень: 16231
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:56

Пройшов вчора ідентифікацію.
Менеджер заповнила опитувальник фізособи, хвилин 10 на все.
Arbitr
 
Повідомлень: 254
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:29

yuluk я чула, що весною реалізують відділену ідентифікацію
impala2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:30

vitaliiangel та ні, відділення працює. його не закривали.
impala2020
 
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