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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 08:55

  impala2020 написав:vitaliiangel та ні, відділення працює. його не закривали.

Може просто меблі поміняли
lara_08
 
Повідомлень: 962
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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