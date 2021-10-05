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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 08:55
impala2020 написав:vitaliiangel
та ні, відділення працює. його не закривали.
Може просто меблі поміняли
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