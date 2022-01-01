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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:55

  impala2020 написав:vitaliiangel та ні, відділення працює. його не закривали.

Може просто меблі поміняли
lara_08
 
Повідомлень: 964
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:40

Re: Піреус Банк МКБ

в Windbank додатку кредитку відкрити не можна? найшов тільки як звичайні картки

треба на відділенні тільки?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 38
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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