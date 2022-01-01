Може просто меблі поміняли
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:55
Додано: Чет 18 кві, 2024 10:40
Re: Піреус Банк МКБ
в Windbank додатку кредитку відкрити не можна? найшов тільки як звичайні картки
треба на відділенні тільки?
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|