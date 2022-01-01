Може просто меблі поміняли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:55
Додано: Чет 18 кві, 2024 10:40
Re: Піреус Банк МКБ
в Windbank додатку кредитку відкрити не можна? найшов тільки як звичайні картки
треба на відділенні тільки?
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:11
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:17
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:29
Нихт, я нещодавно там був на якомусь уточнені данних , смску прислали, і щось там питали про майно, спочатку відповів нема а потім поправився мов є.
Менеджер і каже, а що ж ви сразу не сказали, а я мов - та не важливо, мені кредити та кредитні карти і не потрібні.
І вона прям радісно каже - а ми і не даємо!))
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