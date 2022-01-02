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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:55
impala2020 написав:vitaliiangel
та ні, відділення працює. його не закривали.
Може просто меблі поміняли
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lara_08
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:40
в Windbank додатку кредитку відкрити не можна? найшов тільки як звичайні картки
треба на відділенні тільки?
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:11
quadro_tony_da написав:
в Windbank додатку кредитку відкрити не можна? найшов тільки як звичайні картки
треба на відділенні тільки?
Тільки відділення
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novichok
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:17
novichok написав:
Тільки відділення
А банк зараз, взагалі, кредитні карти відкриває?
На сайті в архіві тільки.
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Arbitr
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:29
Arbitr написав:
А банк зараз, взагалі, кредитні карти відкриває?
На сайті в архіві тільки.
Нихт, я нещодавно там був на якомусь уточнені данних , смску прислали, і щось там питали про майно, спочатку відповів нема а потім поправився мов є.
Менеджер і каже, а що ж ви сразу не сказали, а я мов - та не важливо, мені кредити та кредитні карти і не потрібні.
І вона прям радісно каже - а ми і не даємо!))
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Feh14
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:11
хто вже користувався їхніми новими картками Віза Класік? За кордоном працює? Готівку по Україні у рідних банкоматах без комісії видає?
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Marica
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:36
Marica написав:
Готівку по Україні у рідних банкоматах без комісії видає?
Так, знімав депозитні кошти з WinCard.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:39
lloydbanksua ні, без вінкард. а просто пластик, новий за 100грн. Переказ із нього коштує 100грн за штуку, а от зняття готівкою у рідному банкоматі?
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Marica
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