RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:55

  impala2020 написав:vitaliiangel та ні, відділення працює. його не закривали.

Може просто меблі поміняли
lara_08
 
Повідомлень: 964
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:40

Re: Піреус Банк МКБ

в Windbank додатку кредитку відкрити не можна? найшов тільки як звичайні картки

треба на відділенні тільки?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 05.04.24
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:11

  quadro_tony_da написав:в Windbank додатку кредитку відкрити не можна? найшов тільки як звичайні картки

треба на відділенні тільки?

Тільки відділення
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 31.03.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:17

Re: Піреус Банк МКБ

  novichok написав:Тільки відділення

А банк зараз, взагалі, кредитні карти відкриває?
На сайті в архіві тільки.
Arbitr
 
Повідомлень: 273
З нами з: 07.11.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:29

  Arbitr написав:А банк зараз, взагалі, кредитні карти відкриває?
На сайті в архіві тільки.

Нихт, я нещодавно там був на якомусь уточнені данних , смску прислали, і щось там питали про майно, спочатку відповів нема а потім поправився мов є.
Менеджер і каже, а що ж ви сразу не сказали, а я мов - та не важливо, мені кредити та кредитні карти і не потрібні.
І вона прям радісно каже - а ми і не даємо!))
Feh14
 
Повідомлень: 106
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:11

хто вже користувався їхніми новими картками Віза Класік? За кордоном працює? Готівку по Україні у рідних банкоматах без комісії видає?
Marica
 
Повідомлень: 179
З нами з: 06.08.16
Подякував: 88 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:36

  Marica написав:Готівку по Україні у рідних банкоматах без комісії видає?

Так, знімав депозитні кошти з WinCard.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:39

lloydbanksua ні, без вінкард. а просто пластик, новий за 100грн. Переказ із нього коштує 100грн за штуку, а от зняття готівкою у рідному банкоматі?
Marica
 
Повідомлень: 179
З нами з: 06.08.16
Подякував: 88 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 06:57

Re: Піреус Банк МКБ

підкажіть , будь ласка , відправити по реквізитам в застосунку з поточного рахунку на інший банк ,без комісії ?
lincoln2
 
Повідомлень: 818
З нами з: 05.02.11
Подякував: 183 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:12

Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?
la9
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 02.07.09
Подякував: 501 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 122, 123, 124
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1234 424324
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 10:42
ramzes4
А-Банк 1 ... 171, 172, 173
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1727 971784
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 10:03
anis
Райффайзен Банк 1 ... 159, 160, 161
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1604 977111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 06:07
1finanсier

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6092)
29.04.2024 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.