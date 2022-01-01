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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:58
la9 написав:
Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?
На следующий.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:02
lloydbanksua написав: la9 написав:
Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?
На следующий.
А за сколько последних дней? Два, три последних, если только нерабочие и т.п. Не в курсе?
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la9
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:03
lloydbanksua написав: la9 написав:
Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?
На следующий.
А за сколько последних дней? Два, три последних, если только нерабочие и т.п. Не в курсе?
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la9
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Пон 29 кві, 2024 10:03
anis
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