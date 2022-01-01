Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:58
la9 написав:
Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?
На следующий.
lloydbanksua
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:02
lloydbanksua написав: la9 написав:
Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?
На следующий.
А за сколько последних дней? Два, три последних, если только нерабочие и т.п. Не в курсе?
la9
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:03
lloydbanksua написав: la9 написав:
Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?
На следующий.
А за сколько последних дней? Два, три последних, если только нерабочие и т.п. Не в курсе?
la9
Повідомлень: 2633
З нами з: 02.07.09
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Подякували: 89 раз.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 16:56
la9 написав: lloydbanksua написав: la9 написав:
Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?
На следующий.
А за сколько последних дней? Два, три последних, если только нерабочие и т.п. Не в курсе?
Всё зависит от того, пройдёт ли эта покупка по счету или нет. Бывает 2 дня, бывает 3.
lloydbanksua
Повідомлень: 1594
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Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:36
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nord
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:52
Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційнє відкриття карти з нуля, але після многоденної процедури збору даних з застосуванням "Дії", з постійними помилками і зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину. Чи може хтось припустити можливу причину?
Visky
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