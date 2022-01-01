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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:58

  la9 написав:Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?

На следующий.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:02

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?

На следующий.

А за сколько последних дней? Два, три последних, если только нерабочие и т.п. Не в курсе?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:03

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?

На следующий.

А за сколько последних дней? Два, три последних, если только нерабочие и т.п. Не в курсе?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:56

  la9 написав:
  lloydbanksua написав:
  la9 написав:Для кешбека, оплата в физических терминалах в последние 1-... дней месяца засчитывается в текущем месяце или на следующий?

На следующий.

А за сколько последних дней? Два, три последних, если только нерабочие и т.п. Не в курсе?

Всё зависит от того, пройдёт ли эта покупка по счету или нет. Бывает 2 дня, бывает 3.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:36

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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:52

Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:56

  Visky написав:Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?

У мене таке було через довідку ВПО. Зміг відкрити картку тільку у відділені.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 00:36

  Visky написав:Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?


Аналогично, танцы с бубном, в конце обратитесь в отделение
причем в поддержку не напишешь без авторизации в додатке.
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:56

emeta Причину Вам так і не назвали?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:57

  lloydbanksua написав:
  Visky написав:Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?

У мене таке було через довідку ВПО. Зміг відкрити картку тільку у відділені.

Це Ваше припущення, чи вони Вам точно про це сказали?
Visky
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