RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:43

  Visky написав:
  lloydbanksua написав:
  Visky написав:Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?

У мене таке було через довідку ВПО. Зміг відкрити картку тільку у відділені.

Це Ваше припущення, чи вони Вам точно про це сказали?

Це мені сказали на відділені. Попався толковий менеджер, розібрався у ситуації, зв'язувався з IT відділом.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 98, 99, 100
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
998 536584
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 тра, 2024 12:43
la9
А-Банк 1 ... 173, 174, 175
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1745 982194
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 тра, 2024 10:46
quadro_tony_da
Райффайзен Банк 1 ... 161, 162, 163
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1621 985124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2024 12:05
quadro_tony_da

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.