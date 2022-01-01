Піреус Банк МКБ

Visky написав:lloydbanksua написав:Visky написав:Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?
У мене таке було через довідку ВПО. Зміг відкрити картку тільку у відділені.
Це Ваше припущення, чи вони Вам точно про це сказали?
Це мені сказали на відділені. Попався толковий менеджер, розібрався у ситуації, зв'язувався з IT відділом.