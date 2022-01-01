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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 тра, 2024 12:43
Visky написав: lloydbanksua написав: Visky написав:
Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?
У мене таке було через довідку ВПО. Зміг відкрити картку тільку у відділені.
Це Ваше припущення, чи вони Вам точно про це сказали?
Це мені сказали на відділені. Попався толковий менеджер, розібрався у ситуації, зв'язувався з IT відділом.
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Додано: Пон 20 тра, 2024 23:06
Visky написав:emeta
Причину Вам так і не назвали?
Нет, просто
для открытия карты обратитесь в отделение
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