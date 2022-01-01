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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:43

  Visky написав:
  lloydbanksua написав:
  Visky написав:Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?

У мене таке було через довідку ВПО. Зміг відкрити картку тільку у відділені.

Це Ваше припущення, чи вони Вам точно про це сказали?

Це мені сказали на відділені. Попався толковий менеджер, розібрався у ситуації, зв'язувався з IT відділом.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:06

  Visky написав:emeta Причину Вам так і не назвали?


Нет, просто
для открытия карты обратитесь в отделение
emeta
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