RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:43

  Visky написав:
  lloydbanksua написав:
  Visky написав:Банка на оф.сайті і в тел. підтримці запевняє про дистанційне відкриття карти з нуля, але після де кількаденної процедури збору даних із застосуванням "Дії", з постійними помилками та зависанням, вимагає візиту до відділення і відмовляється назвати причину.
Чи може хтось припустити можливу причину?

У мене таке було через довідку ВПО. Зміг відкрити картку тільку у відділені.

Це Ваше припущення, чи вони Вам точно про це сказали?

Це мені сказали на відділені. Попався толковий менеджер, розібрався у ситуації, зв'язувався з IT відділом.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:06

  Visky написав:emeta Причину Вам так і не назвали?


Нет, просто
для открытия карты обратитесь в отделение
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 19.03.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:38

За жд билеты есть КБ?
la9
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 02.07.09
Подякував: 507 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:25

  la9 написав:За жд билеты есть КБ?
на сайте и приложении УЗ точно есть
WallNutPen
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:34

  WallNutPen написав:
  la9 написав:За жд билеты есть КБ?
на сайте и приложении УЗ точно есть

(Для тих, хто планує відкрити депозит .з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
nord
 
Повідомлень: 443
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 101, 102, 103
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1029 544169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2024 16:53
mogicanin1986
Банк Український Капітал 1 ... 15, 16, 17
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 14:41
169 121662
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2024 16:06
greenozon
Райффайзен Банк 1 ... 163, 164, 165
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1643 990900
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2024 14:16
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.