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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:06

  Visky написав:emeta Причину Вам так і не назвали?


Нет, просто
для открытия карты обратитесь в отделение
emeta
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За жд билеты есть КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:25

  la9 написав:За жд билеты есть КБ?
на сайте и приложении УЗ точно есть
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:34

  WallNutPen написав:
  la9 написав:За жд билеты есть КБ?
на сайте и приложении УЗ точно есть

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