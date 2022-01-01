RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:06

  Visky написав:emeta Причину Вам так і не назвали?


Нет, просто
для открытия карты обратитесь в отделение
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2853
З нами з: 19.03.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:38

За жд билеты есть КБ?
la9
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 02.07.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:25

  la9 написав:За жд билеты есть КБ?
на сайте и приложении УЗ точно есть
WallNutPen
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:22

💰 Купуйте валюту онлайн до 200 000 гривень на місяць!

🚀 Захистіть свої фінанси від валютних коливань і отримуйте стабільний дохід:
🔹 Ставки: 1% на 3 місяці або 1,1% на 6 місяців.
🔹 Мінімальна сума: 100 USD/EUR через Winbank або 1 000 USD/EUR у відділенні.
🔹 Максимальна сума: до 200 000 грн на місяць (в межах ліміту НБУ).

Накопичуйте на важливі цілі з нашими депозитами, що зберігають і примножують ваші кошти.

🔸 Наші інші депозити: [https://bit.ly/3iEGP0S]
Вибирайте вигідні фінансові рішення разом з нами!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17341
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:20

Будет ли кешбек за товар НЕ Розетки с сайта Розетки и в каком случае?
Предлагает два варианта:
1) GooglePay
2) картой (RozetkaPay)
la9
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 02.07.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 109, 110, 111
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1104 573972
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2024 18:11
la9
Юнекс Банк 1 ... 131, 132, 133
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1326 458246
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2024 17:43
flysoulfly
Райффайзен Банк 1 ... 183, 184, 185
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1841 1031675
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2024 17:36
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.